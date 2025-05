Sinner-De Jong oggi ATP Roma 2025 | orario esatto canale tv streaming

In breve da Zazoom:

Agli Internazionali d’Italia 2025, lunedì 12 maggio, Jannik Sinner, attualmente il numero 1 del mondo, affronterà il lucky loser neerlandese Jesper de Jong nel terzo turno del tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma. I due si sono già incontrati agli Australian Open 2024, dove Sinner si è imposto con un netto 3-0. La sfida si preannuncia avvincente e potrebbe riservare sorprese.

Agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, lunedì 12 maggio, il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, sarà opposto al lucky loser neerlandese Jesper de Jong nel match valido per il terzo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma.Nell’unico precedente tra i due, che risale agli Australian Open 2024, Sinner si impose nel secondo turno con un triplice 6-2. Il match sarà il terzo in programma dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, ed in ogni caso non si giocherà prima delle ore 15.00.Il match tra Jannik Sinner ed il neerlandese Jesper de Jong, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-De Jong oggi, ATP Roma 2025: orario esatto, canale tv, streaming

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili.Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗Leggi su oasport.it

Atp Montecarlo 2025, oggi Musetti-Tsitsipas: orario e dove vederla in tv - E’ il giorno della sfida Musetti-Tsitsipas all’Atp di Montecarlo 2025. Oggi, venerdì 11 aprile, l’azzurro sarà in campo contro il tennista greco nella gara valida per i quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco.Atp Montecarlo 2025, oggi Musetti-Tsitsipas: orario e dove vederla in tvLa sfida tra Lorenzo Musetti, che agli ottavi ha vinto il derby italiano contro Berrettini, e Stefanos Tsitsipas per un posto in semifinale sarà la quarta e ultima partita in programma oggi sul campo ... 🔗Leggi su lapresse.it

Proseguono gli ATP Indian Wells, ieri due azzurri eliminati: i match in programma oggi e domani - Proseguono gli ATP Indian Wells, fuori due azzurri, Flavio Cobolli e Luca Nardi, sconfitti al debutto: oggi pomeriggio le altre sfide.In California, agli ATP Indian Wells, gli azzurri si sono presentati in nove. Purtroppo, è stato un debutto amaro per Flavio Cobolli e Luca Nardi, sconfitti ed eliminati nella prima partita. Peccato aver perso per strada due ottimi tennisti. Supera il turno Elisabetta Cocciaretto, nel femminile, che ha battuto la messicana Zarazua dopo che questa si è infortunata. 🔗Leggi su sportnews.eu

Su questo argomento da altre fonti

Sinner-De Jong all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming; Pronostico Sinner-De Jong quote analisi sedicesimi Atp Roma; Sinner-de Jong: in palio gli ottavi di finale. Quando e dove vederla; Quando gioca Sinner contro de Jong agli Internazionali di Roma, data e orario del prossimo incontro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sinner-De Jong oggi, ATP Roma 2025: orario esatto, canale tv, streaming - Agli Internazionali d'Italia 2025 di tennis, lunedì 12 maggio, il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, sarà opposto al lucky loser neerlandese ... 🔗oasport.it

A che ora Sinner-De Jong, ATP Roma 2025: programma, canale in chiaro, streaming - Domani, lunedì 12 maggio, Jannik Sinner tornerà in campo e affronterà Jesper de Jong nella sfida valida per il terzo turno degli Internazionali d'Italia ... 🔗oasport.it

Sinner-De Jong all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming - Il match tra Jannik Sinner e Jesper De Jong , valido per il 3° turno degli Internazionali d'Italia 2025, è in programma sul Centrale lunedì 12 maggio, non prima delle ore 15. Il match sarà in diretta ... 🔗sport.sky.it