Sinner-De Jong agli Internazionali Roma 2025 dove vederla in tv e streaming

Oggi, lunedì 12 maggio, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il terzo match di giornata al Foro Italico, affrontando l'olandese Jesper De Jong nel 3° turno degli Internazionali di Roma 2025. Il numero uno al mondo, reduce da un'importante sospensione, cercherà di proseguire il suo cammino nel torneo dopo l'esordio di sabato, mentre i tifosi aspettano con trepidazione il suo ritorno.

Jannik Sinner torna di nuovo in campo oggi, lunedì 12 maggio, nel terzo match di giornata in programma sul Centrale del Foro Italico (non prima delle 15). Nel 3° turno degli Internazionali di Roma2025, il numero uno al mondo se la vedrà con l’olandese Jesper De Jong, n°93 del ranking Atp. L’azzurro, al secondo match dopo la sospensione per il caso clostebol, ha esordito sabato contro l’argentino Navone vincendo per due set a zero 6-3 6-4. Matteo Berrettini agliInternazionali d’Italia a Roma (Alfredo FalconeLaPresse)Sinner-De Jong, a che ora si gioca e dovevederlaLa sfida tra Sinner e De Jong è in programma sul centrale del Foro Italico come terzo match della sessione diurna, non prima delle 15. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-De Jong agli Internazionali Roma 2025, dove vederla in tv e streaming

