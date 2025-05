Sinner corre ad aiutare de Jong dopo la caduta | un gesto passa inosservato è un esempio di umiltà

Nel mondo dello sport, i gesti di umanità spesso brillano come stelle nel buio della competizione. Jannik Sinner, numero uno al mondo, si è reso protagonista di un atto commendabile dopo la caduta di de Jong, dimostrando che il vero campione non si misura solo con i trofei, ma anche con l'umiltà nel sostegno agli avversari.

Jannik Sinner protagonista di un gesto da campione contro de Jong. dopo la caduta dell'olandese, il numero uno al mondo lo ha aiutato e non solo.

