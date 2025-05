Sinner confessa | Ho avuto un calo di attenzione Con Cerundolo capirò quanto valgo | so che devo salire di livello

Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2025, superando il lucky loser neerlandese Jesper de Jong con un convincente 6-4 6-2. Nonostante un calo di attenzione, Sinner è determinato a dimostrare il suo valore contro l'argentino Francisco Cerundolo nel prossimo incontro. La sfida si preannuncia intensa e decisiva per il suo percorso nel torneo.

Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’azzurro supera il lucky loser neerlandese Jesper de Jong, il quale ha accusato anche un problema al polso dopo una caduta, con lo score di 6-4 6-2 e domani dovrà vedersela con l’argentino Francisco Cerundolo, che lo sconfisse a Roma negli ottavi del 2023.L’azzurro ha affermato nella consueta intervista in campo a fine incontro: “Partita molto diversa rispetto alla prima, anche come condizioni. Sono partito bene, poi ho avuto un grosso calo di concentrazione, ma ci può stare. De Jong ha iniziato a giocare meglio, per fortuna ho subito riottenuto il break. Poi il secondo abbiamo visto com’è andato, spero non sia nulla di grave per lui“.Su Francisco Cerundolo, il suo prossimo avversario: “Ogni giorno è una sfida nuova, l’ultima volta ci ho perso su questo campo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner confessa: “Ho avuto un calo di attenzione. Con Cerundolo capirò quanto valgo: so che devo salire di livello”

