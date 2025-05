Sinner-Cerundolo agli Internazionali ecco quando tornerà in campo Jannik

Domani, martedì 13 maggio, Jannik Sinner sarà protagonista agli Internazionali d'Italia, sfidando l'argentino Francisco Cerundolo agli ottavi di finale del prestigioso Masters 1000 di Roma. Dopo aver superato Mariano Navone e Jesper de Jong, l'azzurro è pronto a continuare il suo cammino nel torneo.

Novak Djokovic annuncia il forfait agli Internazionali d’Italia - Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi.Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗 Leggi su oasport.it

Agli Internazionali di Roma, oltre al tennis, è la moda che si gioca in tribuna. Se c'è un posto dove lo stile incontra la terra rossa, sono i match che si svolgeranno al Foro Italico, dal 7 al 18 maggio. Qui lo sport è solo una parte dello spettacolo.