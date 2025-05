Sinner cerca la conferma contro de Jong | in corso il match per gli ottavi

Oggi Jannik Sinner affronta il suo compagno di squadra De Jong negli ottavi di finale. Dopo il clamoroso rientro di sabato scorso, in cui ha fatto la storia come il primo tennista italiano al primo posto del ranking, Sinner cerca ora la conferma per dimostrare di essere tornato al massimo della forma.

Sabato scorso è stato un giorno storico per lo sport italiano. Il rientro di Jannik Sinner in campo in un match valevole per un torneo del circuito Atp dopo 3 mesi di stop è coinciso con la prima partecipazione nella storia degli Internazionali d'Italia di un tennista azzurro al primo posto del ranking.

Berrettini contro Zverev a Montecarlo: in campo in cerca di rivincita, e perché no, di un regalo da fare all’amico Sinner - Che Berrettini e Sinner siano amici, lo sappiamo. Ma che il loro legame vada oltre lo sport e la complicità si rafforzi non solo in Coppa Davis, ma anche oltre i tornei, i titoli e le graduatorie, questo ci sorprende sempre, favorevolmente ovvio. Sì perché la vicinanza tra i due tennisti azzurri è qualcosa che va oltre le attestazioni di affetto e stima. Oltre le dichiarazioni in rete o alle tv… Come dimostra anche l’approccio all’ultimo impegno che Berrettini, tornato a graffiare sul campo di tennis, ha rivelato in vista del Master 1000 di Montecarlo, dimostrando un affiatamento e un’intesa ... 🔗Leggi su secoloditalia.it

Castelfidardo in cerca di salvezza: sfida decisiva contro la Forsempronese - "Ci aspetta una partita difficilissima, ma cercheremo di ottenere quei punti che ci mancano per condurre in porto la nave". A parlare è Jacopo Morganti, uno dei veterani di un Castelfidardo che cercherà di tagliare quanto prima il traguardo della matematica salvezza. Domenica i tre punti presi contro una corazzata come l’Aquila sono stati importanti per morale e classifica. Ma ora bisognerà gettare in campo le ultime energie per chiudere il cerchio. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Attacco social contro Berrettini poi l'affondo su Sinner: l'ennesima provocazione di Kyrgios - Dopo l'ennesimo affondo contro il numero uno al mondo, il tennista australiano è stato costretto a fermarsi durante l'allenamento 🔗Leggi su ilgiornale.it

Sinner, come è andato l'allenamento di oggi: il caldo torrido, il cardiofrequenzimetro sotto la maglietta, il test con Cerundolo - Sorpresa al Foro Italico. Per l'ultimo allenamento pubblico di Jannik Sinner, prima dell'esordio di domani contro Mariano Navone, è attesa la presenza di Paulo Dybala. 🔗msn.com

L'incrocio pericoloso di Jannik Sinner con Anna Kalinskaya agli Internazionali di Roma dopo l'affaire, non si può negare - L’essere Sinner coincide con la stessa magnifica ossessione. A modo suo, stando all’immagine che ha voluto edificare a livello pubblico, ma ciò non vuole dire che sia un’urgenza meno avvertita. La ... 🔗sport.virgilio.it

Sinner agli Internazionali di Roma, quando gioca contro Navone: data e ora - Jannik Sinner è ormai pronto a tornare in campo ... In attesa della definitiva conferma, il match d'esordio del tennista azzurro numero uno al mondo dovrebbe aprire il programma serale, a ... 🔗tg24.sky.it