Sinner buona anche la seconda | s’impone su De Jong con potenza tecnica e fairplay E conquista lo stadio quando soccorre il rivale caduto video

Jannik Sinner trionfa ancora, imponendosi con un netto 6-4, 6-2 sull'olandese Jesper De Jong. Oltre alla potenza e alla tecnica, il campione azzurro si è brillato anche per il fairplay, soccorrendo il rivale caduto sul campo. Il suo ingresso in campo è stato acclamato da cori entusiasti, creando un'atmosfera magica nello stadio.

Jannik Sinner vince ancora: il campione azzurro ha avuto ragione dell’olandese Jesper De Jong, numero 93 del ranking, sconfitto con un netto 6-4, 6-2. Un match racchiuso tra i cori da stadio che hanno accolto l’ingresso in campo di Jannik – in un tripudio di maglie e cappellini arancioni e cartelloni sventolati dai bambini con scritto “Forza Sinner” e “Bentornato Sinner” – in un Centrale gremito che ha visto tra il pubblico anche due giocatori dell’Inter, Joaquin Correa e Alessandro Bastoni, seduti vicino i coach del nostro fuoriclasse: Simone Vagnozzi e Darren Cahill.Sinner si impone su De Jong in appena un’ora e mezzaE poco prima della fine dell’incontro, la rocambolesca caduta di De Jong che accusa il colpo sul polso e con Sinner che corre subito in soccorso dell’avversario e gli porge l’asciugamano. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner, buona anche la seconda: s’impone su De Jong con potenza, tecnica e fairplay. E conquista lo stadio quando soccorre il rivale caduto (video)

