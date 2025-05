Sinner | batte l’infortunato De Jong in due set senza brillare Ora gli ottavi con Cerundolo

Jannik Sinner supera l’infortunato De Jong in due set, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale contro Cerundolo. Dopo un avvio incerto, Sinner ha imposto il proprio gioco, approfittando del malessere del rivale olandese. La partita, inizialmente equilibrata, si è presto trasformata in un dominio del tennista italiano.

La differenza tra i due è apparsa subito evidente. Qualche difficoltà iniziale, ma poi ha preso il controllo della partita. L'avversario olandese si è infortunato nel corso del secondo set, e tutto è diventato ancora più agevole

