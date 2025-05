Sinner batte De Jong in due set e vola agli ottavi di finale

Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis, superando Jasper de Jong in due set con un convincente 6-4 6-2. Sul Centrale del Foro Italico, il talento italiano ha dimostrato la sua superiorità, confermando le aspettative e mettendo in evidenza la differenza di ranking tra i due giocatori.

Tutto come previsto (o quasi) sul Centrale del Foro italico: Jannik Sinner va agliottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis battendo in due set l'olandese lucky loser Jasper de Jong col punteggio di 6-4 6-2. La differenza tra i due è netta, certificata anche dal ranking Atp - Sinner numero 1 e l'olandese numero 93 del mondo - eppure Sinner, dopo in avvio sprint con due break e un parziale di 4 giochi a 1, ha poi avuto un piccolo cedimento, complice probabilmente il gran caldo, il vento e una condizione ancora non ottimale: ha perso due volte il servizio permettendo all'avversario di portarsi sul 4-4 nel primo set. Quindi il nuovo strappo e primo set conquistato dall'altoatesino col punteggio di 6-4. Nel secondo, inizio tamburellante con scambi lunghi e molto tesi. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner batte De Jong in due set e vola agli ottavi di finale

