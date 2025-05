Sinner batte De Jong e raggiunge gli ottavi a Roma

Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, battendo l'olandese Jesper de Jong con un convincente 6-4 6-2. In un'ora e 34 minuti, il numero 1 del mondo ha dimostrato il suo talento. Ora, attende la sfida con Cerundolo, sempre sul Campo Centrale.

L'altoatesino se la vedrà ora con Cerundolo Roma - Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 del mondo elimina l'olandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 34 minuti di gioco. L'altoatesino agli ottavi affronterà, domani sempre sul Campo Cent 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte De Jong e raggiunge gli ottavi a Roma

Cosa riportano altre fonti

Bentornato Jannik, Sinner batte Navone al debutto a Roma: ora c’è l’olandese de Jong - Un tifo da stadio – e non è quello del vicino Lazio-Juventus – ha riaccolto Jannik Sinner 103 giorni dopo l’ultima partita. Al debutto agli Internazionali d’Italia, sul Centrale del Foro Italico, il numero 1 al mondo scaccia la ruggine per i mesi di stop per il caso clostebol e fa quello che ha dimostrato di sapere fare meglio nel percorso che lo ha portato sul tetto del mondo: vincere, con solidità, cinismo e classe. 🔗Leggi su sportface.it

Internazionali, Sinner batte De Jong: agli ottavi il remake contro Cerundolo - Roma, 12 maggio 2025 - Jannik Sinner ha sconfitto Jesper De Jong nel terzo turno degli Internazionali BNL di Roma. Al ritorno dopo la squalifica per il caso Clostebol, che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tre mesi, il campione italiano ha portato a casa il secondo successo di fila nel torneo. Sulla terra rossa del campo principale, Jannik ha liquidato in due set l'olandese numero 93 al mondo, al termine di una sfida non priva di inciampi per il padrone di casa. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Sinner batte anche de Jong e vola agli ottavi degli Internazionali di Roma. La corsa a soccorrere l’avversario dopo la caduta – Il video - Jannik Sinner vince anche nei sedicesimi di finale degli Internazionali di Roma, battendo in due set l’olandese Jesper de Jong col punteggio di 6-4, 6-2. Per il campione altoatesino si tratta del secondo successo di fila in altrettanti giorni dopo i tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol. Ieri al rientro aveva battuto l’argentino Mariano Navone in due set (6-3, 6-4). Sinner si è anche dimostrato cavaliere quando a metà del secondo set, sul punteggio di 3-1, lo sfidante de Jong è scivolato e ha rimediato una botta al polso. 🔗Leggi su open.online

Sinner, festa agli Internazionali: batte De Jong e raggiunge gli ottavi - (Adnkronos) - Ancora una vittoria per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, lunedì 12 maggio, il tennista azzurro ha battuto nel terzo turno l'olandese Jesper De Jong in due set con i ... 🔗msn.com

Tennis, Internazionali di Roma: Sinner batte de Jong e va agli ottavi. Sugli spalti: “Jannik sposami” - Olandese ko in due set 6-4 6-2. L’italiano affronterà Cerundolo: alla sua prima partecipazione a questo torneo nel 2023, il tennista altoatensino perse proprio contro l’argentino ... 🔗msn.com

Internazionali: Sinner batte de Jong e va agli ottavi - Il n.1 del mondo, al rientro dopo la sospensione per la vicenda Clostebol, ha battuto l'olandese Jesper de Jong 6-4 6-2 e si è qualificato per gli ottavi di finale dello Slam romano dove affronterà ... 🔗ansa.it