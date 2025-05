Sinner batte anche de Jong e vola agli ottavi degli Internazionali di Roma La corsa a soccorrere l’avversario dopo la caduta – Il video

Jannik Sinner trionfa nei sedicesimi di finale degli Internazionali di Roma, superando in due set l'olandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-4, 6-2. Dopo mesi di stop forzato, il giovane campione altoatesino torna in forma, aggiungendo un'altra vittoria alla sua corsa, mentre dimostra sportività soccorrendo l'avversario dopo una caduta.

Jannik Sinner vince anche nei sedicesimi di finale degliInternazionali di Roma, battendo in due set l’olandese Jesper de Jong col punteggio di 6-4, 6-2. Per il campione altoatesino si tratta del secondo successo di fila in altrettanti giorni dopo i tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol. Ieri al rientro aveva battuto l’argentino Mariano Navone in due set (6-3, 6-4). Sinner si è anche dimostrato cavaliere quando a metà del secondo set, sul punteggio di 3-1, lo sfidante de Jong è scivolato e ha rimediato una botta al polso. L’azzurro è corso verso il suo avversario prima per accertarsi delle sue condizioni e poi gli ha portato degli asciugamani per pulirsi dalla terra rossa. Applausi a scena aperta del pubblico del Foro Italico, prima che il match riprendesse. May 12, 2025 Foto di copertina: ANSAFABIO FRUSTACI L'articolo Sinnerbatteanche de Jong e volaagliottavidegliInternazionali di Roma. 🔗Leggi su Open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bentornato Jannik, Sinner batte Navone al debutto a Roma: ora c’è l’olandese de Jong - Un tifo da stadio – e non è quello del vicino Lazio-Juventus – ha riaccolto Jannik Sinner 103 giorni dopo l’ultima partita. Al debutto agli Internazionali d’Italia, sul Centrale del Foro Italico, il numero 1 al mondo scaccia la ruggine per i mesi di stop per il caso clostebol e fa quello che ha dimostrato di sapere fare meglio nel percorso che lo ha portato sul tetto del mondo: vincere, con solidità, cinismo e classe. 🔗Leggi su sportface.it

Sinner batte anche de Jong e vola agli ottavi degli Internazionali di Roma. La corsa a soccorrere l’avversario dopo la caduta - Jannik Sinner vince anche nei sedicesimi di finale degli Internazionali di Roma, battendo in due set l’olandese Jesper de Jong col punteggio di 6-4, 6-2. Per il campione altoatesino si tratta del secondo successo di fila in altrettanti giorni dopo i tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol. Ieri al rientro aveva battuto l’argentino Mariano Navone in due set (6-3, 6-4). Sinner si è anche dimostrato cavaliere quando a metà del secondo set, sul punteggio di 3-1, lo sfidante de Jong è scivolato e ha rimediato una botta al polso. 🔗Leggi su open.online

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 12.30LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (NON PRIMA DELLE 19.00)12.31 La partita tra l’americana Stearns e la giapponese Osaka si prolunga. Dopo che la statunitense ha conquistato il primo parziale col punteggio di 6-4, la nipponica ha risposto col 6-3 nel 2° set. A questo punto il prolungamento di questo incontro potrebbe dilatare i tempi d’attesa per Sinner-de Jong, comunque prevista non prima delle 15. 🔗Leggi su oasport.it

Internazionali, Sinner liquida anche De Jong: domani negli ottavi contro Cerundolo; ++ Internazionali: Sinner batte de Jong e va agli ottavi ++; Internazionali d'Italia, Sinner batte De Jong in due set e attende lo specialista Cerundolo; Sinner batte De Jong in due set: 6-4, 6-2. Jannik agli ottavi contro Cerundolo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sinner batte in due set de Jong e va agli ottavi - AGI - Tutto come previsto (o quasi) sul Centrale del Foro italico: Jannik Sinner va agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis battendo in due set l'olandese lucky loser Jasper de J ... 🔗msn.com

Internazionali: Sinner batte de Jong e va agli ottavi - Il n.1 del mondo, al rientro dopo la sospensione per la vicenda Clostebol, ha battuto l'olandese Jesper de Jong 6-4 6-2 e si è qualificato per gli ottavi di finale dello Slam romano dove affronterà ... 🔗ansa.it

Sinner soccorre De Jong quando cade e si fa male al polso: il bel gesto agli Internazionali di Roma - Nel secondo set, con Jannik Sinner avanti per 3-1, l'olandese Jesper De Jong è caduto per la seconda volta facendosi male al polso. Il primo a soccorrerlo, e a riportargli la racchetta, è stato propri ... 🔗corriere.it