Sinistra universitaria le prende dai collettivi e scopre il problema della violenza | Siamo sconvolti video

...suscitare più interrogativi che entusiasmi. Questo risveglio di consapevolezza tra i gruppi di sinistra accende un dibattito cruciale sulla responsabilità e la gestione della violenza politica. È un'occasione per riflettere sulle dinamiche interne e sull'importanza di un confronto costruttivo, al fine di costruire un ambiente accademico libero e sicuro per tutti. Solo così potranno affrontare il problema con serietà e maturità.

I movimenti dellaSinistrauniversitaria hanno finalmente scoperto che esiste un problema di violenza politica legato ai collettivi. Certo, c’è voluto che la sperimentassero a loro spese, nonostante le cronache copiose di episodi contro la destra e i ripetuti appelli di quella parte politica a isolare i violenti. Ma come si dice: meglio tardi che mai, sebbene le circostanze siano tali da lasciare tutt’altro che rallegrati. A denunciarle sono stati gli studenti di Sinistrauniversitaria, dicendosi «sconvolti, amareggiati e arrabbiati»: «I “compagni” di Cambiare rotta, Osa e Rete dei comunisti hanno voluto, progettato e messo in atto una spedizione punitiva contro di noi».Donzelli: «La violenza rossa trasforma le università in ring»«La violenza rossa trasforma le università in veri e propri ring. 🔗Leggi su Secoloditalia.it