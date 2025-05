simon west torna al cinema con fortitude un nuovo film di spionaggio sulla seconda guerra mondiale

Simon West ritorna al cinema con **Fortitude**, un avvincente thriller di spionaggio ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Con la produzione di Simon Afram, il regista britannico, celebre per opere come *Con Air* e *Lara Croft: Tomb Raider*, promette di coinvolgere il pubblico in una narrazione ricca di tensione e adrenalina.

Il regista britannico SimonWesttorna dietro la macchina da presa con Fortitude, un thriller storico e di spionaggio ambientato nella SecondaGuerraMondiale, prodotto da Simon Afram. SimonWest, noto per aver diretto successi come Con Air e Lara Croft: Tomb Raider, si prepara a tornare dietro la macchina da presa per Fortitude, un nuovofilm ambientato durante la SecondaGuerraMondiale. L'opera, che unisce azione e spionaggio, è prodotta da Simon Afram per Lear Rex. Le riprese principali sono previste per l'estate a Londra. West, che ha già firmato la regia di titoli come I mercenari 2 e Bride Hard, lavorerà su una sceneggiatura scritta dallo stesso Afram. Il casting è attualmente in fase di definizione. Un thriller basato su eventi storici reali Fortitude si ispira . 🔗Leggi su Movieplayer.it