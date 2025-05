Silvia Chiassai Martini | Preoccupante il blocco delle assunzioni di operatori socio sanitari nell’Asl Toscana Sud Est

La sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, esprime il proprio sostegno agli operatori socio-sanitari che segnalano difficoltà legate alla graduatoria del concorso Estar. Di fronte a numerose denunce da parte degli OSS riguardo al blocco nell'assunzione, la sindaca si fa portavoce delle loro preoccupazioni, sottolineando l'importanza di una rapida risoluzione della situazione per garantire un servizio efficiente e di qualità alla comunità.

La sindaca di Montevarchi, SilviaChiassaiMartini interviene a sostegno degli operatorisocio-sanitari che denunciano lo stallo nella graduatoria del concorso Estar. "Continuo a ricevere numerose segnalazioni da parte degli Oss in merito al forte stallo nell'utilizzo della graduatoria del.

