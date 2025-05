Silvano Ottavi | Architetture lontane – tra progetto architettonico e pittura

La Galleria dei Miracoli di Roma ospiterà dal 15 al 22 maggio 2025 la mostra "Architetture Lontane – Tra Progetto Architettonico e Pittura" di Silvano Ottavi. Curata da Maria Cristina Cadolini e realizzata con la collaborazione di Simonetta de Cubellis, l'esposizione invita a esplorare il dialogo tra architettura e arte attraverso visionarie creazioni.

Si terrà a ROMA, alla Galleria dei Miracoli a via del Corso civico 528, dal 15-22 MAggio 2025 la mostra Architetturelontane – TRA progettoarchitettonico E pittura di SilvanoOttavi a cura di Maria Cristina Cadolini e con la preziosa collaborazione di Simonetta de CubellisLe Architetturelontane di SilvanoOttavi giungono a noi in un racconto figurativo che percorre e accompagna la storia dell’uomo, rispettando simmetrie e proporzioni, geometrie e volumi in un accostamento di proporzioni esatte. Come nell’arte classica si rispettava il numero aureo nell’ erigere i templi greci, le linee delle opere di Ottavi si intersecano secondo regole geometriche precise. La mostra vuole prestarsi ad essere un racconto di geometrie, geometrie che in varie combinazioni restituiscono in pitturaArchitetture di città viste dall’alto, padiglioni senza ortogonalità, una organizzazione dello spazio diviso in volumi e prospettive. 🔗Leggi su Funweek.it

