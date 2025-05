silent hill 2 remake konami presenta il vinile della colonna sonora in edizione limitata

Konami Digital Entertainment e Laced Records annunciano con entusiasmo l'arrivo di un'edizione limitata in vinile della colonna sonora rielaborata di Silent Hill 2, firmata dal leggendario compositore Akira Yamaoka. Questo atteso remake, rilasciato a fine 2024, celebra l'iconica atmosfiera del gioco. I preordini sono già disponibili nello store di Laced!

Konami Digital Entertainment (Konami) e Laced Records collaborano ancora una volta per portare in vinile la colonnasonora rielaborata del compositore storico della serie SilentHill, Akira Yamaoka, per SilentHill 2, il Remake uscito a fine 2024.I preordini sono aperti sullo store Laced per il cofanetto 6LP in edizionelimitata, che include la colonnasonora completa di 93 tracce, masterizzata appositamente per il formato vinile. Il cofanetto vanta LP in vinile pesante, con effetto lato Alato B, in esclusiva per Laced, di colore marrone opaco + rosso, e un booklet artistico di 32 pagine con note di copertina esclusive scritte da Akira Yamaoka. Le illustrazioni sono di Bloober Team.È disponibile anche per il preordine un doppio set di LP con 27 tracce sequenziate dal compositore. Gli LP in vinile pesante, trasparenti e lattiginosi, esclusivi di Laced, sono disponibili in buste interne stampate, il tutto contenuto in una busta esterna a dorso largo. 🔗Leggi su Game-experience.it