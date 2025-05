Siena | frana sulla tangenziale ovest strada chiusa in direzione Grosseto-Arezzo

A causa di un movimento franoso, la Statale 674 'Tangenziale ovest di Siena' sarà chiusa in direzione Grosseto a partire dalle ore 18:00 di stasera, 12 maggio 2025. Anas ha annunciato che gli interventi di riparazione e ripristino della sede stradale sono urgenti e necessari per garantire la sicurezza della viabilità.

