Siemens porta AI e Digital Twin nelle pmi e nell'industria

Portare l'intelligenza artificiale nell'industria rappresenta un passo cruciale per l'innovazione in Europa. Questo continente, con una solida tradizione manifatturiera e settori diversificati, ha il potenziale per guidare l'applicazione dell'AI nelle filiere produttive. Il piano

portaRE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE nell'industria e metterla al servizio della manifattura vuol dire segnare un punto a favore dell'innovazione in Europa. Perché l'Europa - forte della propria tradizione manifatturiera, della varietà dei settori e dell'interconnessione tra le filiere - ha certamente qualcosa da dire sull'innovazione applicata all'industria: lo conferma il piano "Invest Ai", lanciato lo scorso febbraio dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per accelerare lo sviluppo dell'Ai nei Paesi membri. Il piano rappresenta un'opportunità preziosa per reinventare progetti e prodotti; in questa nuova visione europea per l'intelligenza artificiale, la tech-company globale Siemens gioca senz'altro un ruolo da protagonista.Basti pensare, ad esempio, all'asse Italia-Germania: qui si intrecciano l'industria dell'automotive, della meccanica e dell'energia e Siemens figura tra i grandi innovatori che hanno sviluppato applicazioni capillari che vanno dall'industria dell'healthcare e dello smart building, sino alla mobilità e alla gestione energetica.

