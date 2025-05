Sicurezza il sopralluogo della commissione parlamentare fa tappa a Bologna

La commissione parlamentare per la sicurezza ha recentemente visitato Bologna, una città che, come molte altre in Italia, affronta sfide significative come la violenza giovanile e il traffico di droga. I deputati Alessandro Battilocchio (Forza Italia) e Andrea De... hanno evidenziato l'intenso mercato di stupefacenti nel centro storico, sollevando preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini.

Bologna condivide con tante altre città d'Italia alcuni fenomeni molto preoccupanti come la violenza giovanile e lo spaccio di droga che, fra l'altro, avrebbe un mercato molto più fitto nei pressi del centro storico che in periferia. I deputati Alessandro Battilocchio (Forza Italia), Andrea De.

Sicurezza, il sopralluogo della commissione parlamentare fa tappa a Bologna - Sotto le Due Torri la commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza e le periferie: incontri con prefetto, questore, comandante dei Carabinieri, sindaco e il presidente di Acer Marco Bertuzzi. 🔗bolognatoday.it

A Bologna la commissione parlamentare sulle periferie - (ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Non solo le periferie di Bologna, come il Pilastro, la Barca, ma anche la Bolognina, la zona della stazione e il centro storico sono tra le zone dove lo spaccio di droga è p ... 🔗msn.com

Bologna, spaccio di crack e insicurezza: un focus sulle periferie e il centro storico - La commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie a Bologna denuncia l’emergenza spaccio di crack in quartieri come Pilastro, Barca e Bolognina, evidenziando degrado, insicurezza e criticità abi ... 🔗gaeta.it