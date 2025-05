Sicurezza e tempestività dell' intervento sanitario mai venute meno

In risposta alle recenti affermazioni della Fp Cgil sulla carenza di autisti delle ambulanze e l'inattività della Radiologia interventistica dell'ospedale Perrino, l'Asl di Brindisi interviene per chiarire che la sicurezza e la tempestività dell'intervento sanitario restano prioritari e non sono mai venuti meno. Di seguito, pubblichiamo la nota dell'Asl.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'Asl di Brindisi, in risposta alle dichiarazioni della Fp Cgil inerente alla carenza di autisti delle ambulanze e all'inattività della Radiologia interventistica dell'ospedale Perrino.In riferimento a quanto riportato sulla stampa in questi ultimi giorni.

