Sicignano degli Alburni cade dalla moto e muore | tragedia sull' A2 del Mediterraneo

Cade dalla moto: ferito un uomo, illesa la passeggera - Soccorsi in azione nel pomeriggio del 2 aprile a Vernasca. Qui, in località Le Lame un 53enne in sella alla sua moto con la compagna, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Sono caduti entrambi ma se la donna è rimasta illeso, l'uomo ha riportato un trauma facciale e cranico. Sul posto...

Cade in un fosso con la moto: 33enne in pronto soccorso - Brutto incidente ieri a Casalgrande: un giovane centauro di 33 anni è stato elitrasportato all'ospedale di Parma dopo essere caduto in moto dentro un fosso. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 15: il conducente della moto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo lungo via Primo Maggio, nel comune di Casalgrande. Nella dinamica dello schianto non risultano essere stati coinvolti altri mezzi o persone.