Si stacca un masso in montagna | escursionista cade nel vuoto e muore davanti ai suoi amici

Tragedia sulle montagne bellunesi: un escursionista di 63 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un masso staccatosi improvvisamente, precipitando in un profondo canale roccioso. I compagni, sconvolti, hanno assistito impotenti alla scena mentre tentavano di scendere dalla Cima di Porta Bassa. Un drammatico incidente che ha segnato la giornata.

Un escursionista 63enne è morto oggi, domenica 11 maggio, sotto la Cima di Porta Bassa, in provincia di Belluno, precipitando in un profondo canale roccioso. A dare l'allarme i quattro compagni che, arrivati in vetta, stavano scendendo assieme a lui.Il masso si stacca: gli amici assistono. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Si stacca un masso in montagna: escursionista cade nel vuoto e muore davanti ai suoi amici

