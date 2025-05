Si schianta al distributore poi finisce fuori strada | 2 feriti grave 45enne

Reggio Emilia, 12 maggio 2025 – Un grave incidente ha scosso Scandiano nella notte tra sabato e domenica, con due feriti, di cui uno in condizioni critiche. Poco dopo le 2, una Mercedes C220, guidata da un uomo di 40 anni, ha perso il controllo tra via Brolo Sotto e via Statale, provocando una serie di collisioni che hanno generato paura e preoccupazione nella comunità locale.

Reggio Emilia, 12 maggio 2025 – Due feriti, di cui uno grave. È il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nella notte fra sabato e domenica a Scandiano. Erano circa le 2 quando un'auto – una Mercedes modello C220 – condotta da un 40enne ha perso il controllo tra via Brolo Sotto e via Statale, nel territorio scandianese. La vettura ha cominciato a sbandare, poi a carambolare, finendo prima a sbattere contro le insegne del distributore di benzina Ego, poi schiantandosi rovinosamente fuoristrada, colpendo alcuni muretti e abbattendo i pali a bordo carreggiata.A bordo, oltre all'autista, c'erano altre due persone. Sul sedile posteriore siedeva un 45enne, che ha avuto la peggio: si trova infatti ricoverato in gravi condizione all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio avendo riportato lesioni serie.

