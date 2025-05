Si piò richiedere dal 12 maggio | 500 euro al mese per 12 mesi

Da oggi, lunedì 12 maggio, le donne vittime di violenza hanno una nuova opportunità di sostegno: possono richiedere il Reddito di libertà, un sussidio mensile di 500 euro. Questo intervento, realizzato con il supporto dei servizi sociali e dei centri antiviolenza, rappresenta un passo importante verso la loro autonomia e rinascita. Scopriamo insieme le modalità e i requisiti per accedere a questo importante aiuto.

A partire da oggi, lunedì 12 maggio, le donne vittime di violenza, accompagnate nel loro percorso di rinascita dai servizi sociali e dai centri antiviolenza, possono presentare domanda per il Reddito di libertà, un sussidio mensile di 500 euro. Vediamo di cosa si tratta.

