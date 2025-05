Si gioca di più con la Matematica La carica dei tremila alla Bocconi E aumentano le studentesse iscritte

Alla prima edizione, 32 anni fa, i partecipanti erano meno di un centinaio. Quest’anno, al campus della Bocconi, la finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici ha visto la presenza di tremila sfidanti, provenienti dalla prima media fino all’università, oltre a numerosi appassionati e professionisti. Un incremento straordinario che testimonia la crescente passione e l’interesse per la matematica in tutte le sue forme.

alla prima edizione, 32 anni fa, gli sfidanti non arrivavano al centinaio, contando tutte le categorie. Quest'anno, nel campus della Bocconi, per la finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, si sono presentati in tremila, dalla prima media all'ultimo anno di università, più appassionati e professionisti (nelle categorie "Grande Pubblico" o "Alta Competizione"). E se 32 anni fa le studentesse erano una rarità, quest'anno ai blocchi di partenza - tra i 40mila giocatori di tutta Italia - erano la maggioranza: il sorpasso c'è stato, la Matematica è sempre meno un tabù, anche se la battaglia culturale deve continuare per lasciarsi alle spalle gender gap e pregiudizi sulla "materia più ostica"."I Giochi matematici possono aiutare: danno una visione più ludica e divertente della Matematica, che non è per forza legata a una formula da imparare.

