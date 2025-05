Si fa presto a dire smart working | genitori e pendolari appesi al Giro

Il Giro d’Italia sta per arrivare a Lecce, animando la città con eventi e preparativi frenetici. Tuttavia, mentre l'entusiasmo cresce, si impone una riflessione su come il fenomeno dello smart working influisca su genitori e pendolari, in un contesto dove la logistica gioca un ruolo cruciale. Uno sguardo alle sfide quotidiane in questo periodo di festa.

LECCE – Il Giro d’Italia sta per invadere Lecce. Gli avamposti della gara sono in fase di pieno allestimento mentre gli eventi collegati agli sponsor animano angoli di città già da un paio di giorni.Il grande evento sportivo, che è anche una poderosa macchina commerciale, è garanzia di. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Si fa presto a dire smart working: genitori e pendolari appesi al Giro

