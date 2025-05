Si è conclusa la Minelab Cup al Game Fair Italia 2025 | un successo di passione e avventura

Si è conclusa con entusiasmo la Minelab Cup al Game Fair Italia 2025, un evento che ha celebrato la passione e l'avventura del metal detecting. Numerosi appassionati da tutta Italia si sono radunati a Braccagni (GR) per sfidarsi in emozionanti competizioni, rendendo l'edizione di quest'anno indimenticabile.

La Minelab Cup, la tanto attesa competizione di metal detecting, ha concluso con successo la sua edizione 2025 al GameFairItalia di Braccagni (GR). L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, provenienti da tutta Italia, che hanno sfidato le proprie abilità nella ricerca con il metal detector. L’iniziativa, organizzata da Geotek Center in collaborazione con FIDES, ha offerto una giornata ricca di adrenalina e tecnologia, con l’opportunità di testare i più avanzati metal detector disponibili sul mercato.Anche quest’anno, la gara è stata aperta a tutti, dai principianti ai professionisti, e ha attratto partecipanti di ogni livello, con l’accesso gratuito per i tesserati FIDES. Il programma della giornata ha visto il via alle ore 11:30, con una serie di prove avvincenti che hanno entusiasmato il pubblico. 🔗Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Si è conclusa la Minelab Cup al Game Fair Italia 2025: un successo di passione e avventura

