Si è conclusa la Minelab Cup al Game Fair Italia 2025 | un successo di passione e avventura

Si è conclusa con grande successo la Minelab Cup 2025 al Game Fair Italia di Braccagni (GR), un evento che ha unito passione e avventura. Molti appassionati di metal detecting si sono ritrovati per mettere alla prova le proprie abilità, immersi in un’atmosfera di sfida e scoperta. La competizione ha creato momenti indimenticabili, celebrando l'amore per la ricerca e il dialogo tra gli esperti del settore.