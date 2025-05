Si chiude Bergamo Next Level | più di 3mila visitatori nei 22 eventi Il rettore Cavalieri | UniBg parte viva della città

In breve da Zazoom:

Bergamo ha ospitato con successo la 5ª edizione di Bergamo Next Level, dal 7 al 10 maggio, un'importante rassegna di “public engagement” organizzata dall'Università di Bergamo. Il complesso monumentale di Sant’Agostino si è trasformato in un vivace laboratorio di idee e confronti, con 22 eventi, oltre 60 esperti coinvolti e la partecipazione di 80 ospiti, rappresentanti di diverse realtà. Un'occasione preziosa per riflettere sul futuro.

Bergamo. Si è conclusa la 5ª edizione di BergamoNextLevel, la rassegna di “public engagement” dell’Università di Bergamo che, dal 7 al 10 maggio, ha trasformato il complesso monumentale di Sant’Agostino in un laboratorio di idee, visioni e confronto sul futuro.Quattro giornate dense, con 22 eventi, oltre 60 docenti e ricercatori coinvolti nel gruppo di lavoro: 80 gli ospiti, rappresentanti di istituzioni, imprese e mondo culturale. Oltre 3mila le persone che hanno preso parte agli eventi, alle visite all’Aula Magna e allo spettacolo serale di videomapping sulla facciata di Sant’Agostino.“In questi quattro giorni abbiamo costruito, insieme, uno spazio di dialogo e di circolazione delle idee sulle grandi sfide del nostro tempo – riflette il rettore Sergio Cavalieri -. Lo abbiamo fatto nella cornice di Sant’Agostino, convinti che sia proprio da luoghi come questo che si possa contribuire in modo concreto al futuro”. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Si chiude Bergamo Next Level: più di 3mila visitatori nei 22 eventi. Il rettore Cavalieri: “UniBg parte viva della città”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Con «Bergamo Next Level» l’Università traccia un filo tra memoria e innovazione - In programma tra il 7 e il 10 maggio, «Bergamo Next Level» è la rassegna di Public Engagement dell’Università di Bergamo, con tanti ospiti nazionali e internazionali 🔗Leggi su ecodibergamo.it

A4, il tratto Dalmine-Bergamo chiude per una notte in direzione Brescia - Chiusura in vista nella frazione bergamasca dell’autostrada A4 per una notte. Dalle 22 di mercoledì 12 alle 5 di giovedì 13 marzo, non sarà infatti possibile percorre il tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, in direzione Brescia.Una decisione dovuta alla necessità di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento dello svincolo. A tal proposito, la stazione di Dalmine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. 🔗Leggi su bergamonews.it

“Clean Industrial Deal”: a Bergamo Next Level un modello per la transformazione industriale sostenibile - Bergamo. Il Clean Industrial Deal si consolida come un modello di trasformazione industriale sostenibile, capace di integrare decarbonizzazione, competitività manifatturiera e rigenerazione territoriale. La strategicità di questo programma, che rappresenta un’opportunità cruciale per i territori ad alta vocazione manifatturiera, come quello bergamasco, è emersa durante “Clean Industrial Deal: Trasformazione Industriale e Rigenerazione Territoriale”, evento inserito nel palinsesto di Bergamo Next Level 2025, rassegna di Public Engagement promossa dall’Università degli studi di Bergamo. 🔗Leggi su bergamonews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si chiude la quinta edizione di Bergamo Next Level, la rassegna promossa da UniBg; Si chiude Bergamo Next Level: più di 3mila visitatori nei 22 eventi. Il rettore Cavalieri: “UniBg parte viva della città”; Con «Bergamo Next Level» l’Università traccia un filo tra memoria e innovazione; Ultima giornata di Bergamo Next Level. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si chiude la quinta edizione di Bergamo Next Level, la rassegna promossa da UniBg - Si è conclusa la quinta edizione di Bergamo Next Level, la rassegna di Public Engagement promossa dall'Università degli studi di Bergamo ... 🔗msn.com

Bergamo guarda al futuro come Città Universitaria tra giovani, sport e cultura - Roma, 8 mag. – Dopo tre giornate dense di dibattiti, riflessioni e visioni condivise sull’Europa e il futuro dei territori, Bergamo Next Level giunge al suo quarto e ultimo appuntamento. Sabato 10 mag ... 🔗askanews.it

Ultima giornata di Bergamo Next Level - Sabato 10 maggio, Bergamo guarda al futuro come Città Universitaria tra giovani, sport e cultura Dopo tre giornate dense di dibattiti, riflessioni e visioni ... 🔗montagneepaesi.com