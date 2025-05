Si chiude a Villafranca D’Asti tour del Moige per contrastare il bullismo e contro pericoli della rete

Si conclude a Villafranca D'Asti il tour del progetto

(Adnkronos) – Si chiude a Villafranca D'Asti e, più precisamente dall'IC di Villafranca D'Asti, il tour del progetto "Educyber Generations" l'iniziativa promossa dal Moige – Movimento Italiano Genitori, realizzata nell'ambito del Progetto Diderot di Fondazione Crt, per contrastare il bullismo e i pericolidellarete, un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti nella .

