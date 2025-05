Si aggira per la stazione marittima con un taser | arrivano i carabinieri

Un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Genova ha portato alla scoperta di un uomo originario del Senegal, trovato in possesso di un taser nei pressi della Stazione Marittima. I militari, impegnati in controlli di routine, hanno fermato e denunciato il soggetto, evidenziando così l'importanza della presenza delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle normative.

Controlli dei carabinieri del comando provinciale genovese, alcuni sono stati svolti nei pressi della stazionemarittima. Qui i militari hanno trovato un uomo originario del Senegal in possesso di una pistola a impulsi elettrici, un taser. Lo straniero è stato fermato e poi denunciato.

