Si accascia e… Malore improvviso per il noto giornalista in ospedale d'urgenza

Domenica 11 maggio 2025, il lungomare di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, è stato teatro di un episodio drammatico: un noto giornalista, impegnato in un'inchiesta sulla criminalità organizzata, ha accusato un malore improvviso. L'incidente ha suscitato un'immediata reazione da parte della comunità locale e ha catturato l'interesse dei media, ponendo l'accento sull'argomento della sicurezza e sulla fragilità della libertà di informazione.

Un episodio di grande tensione ha avuto luogo domenica 11 maggio 2025 sul lungomare di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Durante la realizzazione di un servizio sulla criminalità organizzata, il notogiornalista e opinionista ha accusato un Maloreimprovviso. L'accaduto ha rapidamente calamitato l'attenzione sia della comunità locale che del panorama mediatico, dato il rilievo delle sue attività investigative. Klaus Davi colpito da un Maloreimprovviso: ricoverato d'urgenza. Secondo quanto riportato dal suo staff, Klaus Davi si trovava a San Ferdinando fin dalla mattina per girare video inchiesta e raccogliere materiale per una nuova puntata dedicata alla 'ndrangheta.

