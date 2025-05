Shaquille O' Neal-Napoli Basket Rizzetta | È un grande amico ma ora non c' è niente di ufficiale

Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano, esprime la sua emozione per Napoli e il basket locale, sottolineando il valore delle famiglie che hanno sostenuto la squadra. In attesa di ufficializzare le sue prossime mosse, Rizzetta ringrazia la precedente dirigenza e la tifoseria, promettendo un futuro luminoso per il club e una nuova avventura sportiva.

"Essere a Napoli è una Bellissima sensazione. Quest’anno ci siamo salvati grazie alle famiglie precedenti. Un enorme ringraziamento va al gruppo societario precedente e alla tifoseria, che per me è unica. Non vediamo l’ora di iniziare". Così l'imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, a capo. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Shaquille O'Neal-Napoli Basket, Rizzetta: "È un grande amico, ma ora non c'è niente di ufficiale"

