Sfugge al controllo della mamma bimbo di due anni investito da un' auto

Un momento di paura ha colpito Ceglie Messapica (Brindisi) nella tarda mattinata di domenica, quando un bimbo di due anni e mezzo è sfuggito al controllo della madre. Mentre la mamma gli teneva la mano, il piccolo è stato investito da un'auto, generando preoccupazione tra i presenti e richiedendo l'intervento dei soccorsi.

Paura nella tarda mattinata di domenica in via Venezia a Ceglie Messapica (Brindisi), dove un bimbo di due anni e mezzo è sfuggito al controllodellamamma, che gli teneva la mano, ed.

