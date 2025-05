Sfregiò 31enne con un bicchiere tre anni dopo la vittima lo accoltella sotto casa | arrestata

Tre anni fa, una giovane donna di 31 anni aveva subito l'aggressione di un uomo che l'aveva sfregiata con un bicchiere di vetro. Oggi, a Montanaro (Torino), la stessa donna è stata arrestata per aver accoltellato quell'uomo di 61 anni sotto casa sua, dando vita a un drammatico episodio che riaccende la luce su una vendetta personale consumata in piena notte.

Era stata sfregiata da un uomo, tre anni fa, dopo una lite. Oggi la donna è stata arrestata per aver accoltellato quello stesso uomo sottocasa. I fatti sono avvenuti a Montanaro (Torino) dove una giovane 31enne, col volto segnato dalla cicatrice lasciata dall'aggressione con un bicchiere di vetro, si è presentata alcune sere fa, verso le 21 sotto la casa dell'uomo, un 61enne, affrontandolo faccia a faccia, minacciandolo e colpendolo al volto con un coltello.Nel 2022 i due, trovandosi casualmente allo stesso bar, avevano iniziato a litigare per futili motivi quando l'uomo le aveva scagliato contro il viso un bicchiere. Da allora la donna aveva riportato una cicatrice indelebile e per superare il trauma si era anche rivolta, alcuni mesi fa, a un centro antiviolenza. All'epoca dei fatti non si trattò, riferì la procuratrice Lucia Musti, di un caso di codice rosso per l'assenza, tra i due, di rapporti di tipo "sentimentale o affettivo o familiare".