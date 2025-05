Sforzacosta l’ira dei residenti | Spartitraffico pericolosi

Recenti installazioni di spartitraffico in cemento a Sforzacosta, nelle vie Natali e Liviabella, stanno suscitando preoccupazioni tra i residenti. Queste strutture, anziché svolgere la loro funzione di sicurezza stradale, sembrano creare più problemi, contribuendo a incidenti gravi, incluso il ribaltamento di veicoli. Molti abitanti propongono soluzioni alternative, come l'introduzione di dossi, per garantire una maggiore sicurezza e migliorare le manovre stradali.

"Questi Spartitraffico sono inutili, portano solo problemi alle manovre. Per rallentare le auto servirebbero dei dossi". A Sforzacosta, nelle vie Natali e Liviabella, da qualche tempo sono stati posizionati degli Spartitraffico in cemento che, nell'ultima settimana, hanno provocato incidenti, con due auto che, dopo averli urtati, si sono ribaltate. Diversi residenti sono concordi nel dire che i due Spartitraffico in questione "sono assolutamente inutili, mal segnalati, molti non li vedono nemmeno; finiscono per essere un pericolo. Se si volesse, giustamente, dissuadere dalla velocità, andrebbero messi dossi sull'asfalto, non Spartitraffico al centro della carreggiata; dovrebbero in ogni caso essere in gomma, non in cemento".Francesco Vigilante, che risiede in via Natali, spiega che "prendendo male la curva si rischia di centrarli, di ribaltarsi con l'auto, come in effetti è successo.

