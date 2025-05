Sfonda lucernario e cade tra i clienti | grave un 19enne

Un tragico incidente ha scosso Cesena domenica pomeriggio, quando un 19enne italiano è caduto dal tetto del centro Comet, precipitando per cinque metri e atterrando tra i clienti del negozio. La sua salita furtiva sembra essere stata motivata da una bravata, ma l'esito è stato gravissimo. Il giovane è attualmente in gravi condizioni.

Cesena, 12 maggio 2025 – Un volo di cinque metri dal tetto del centro Comet e lo schianto improvviso sul pavimento. Un giovane italiano di 19 anni è precipitato dal tetto del negozio Comet di Diegaro, dove era salito furtivamente (sembra per una bravata) domenica pomeriggio alle 17.Il giovane, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini (fortunatamente non in pericolo di vita), è piombato a terra, nell’area di vendita dei frigoriferi, davanti allo sguardo incredulo di decine di clienti del centro Comet. Le urla e lo spavento, di fronte a una scena tanto inaspettata, non hanno fortunatamente rallentato i soccorsi, che sono stati tempestivi. Sul posto è giunto in poco tempo l’elisoccorso oltre all’ambulanza del 118. I sanitari, vedendo che il 19enne non ha mai perso conoscenza durante durante i soccorsi, hanno poi disposto che il ferito fosse trasportato in ospedale in ambulanza e l’elisoccorso è rientrato alla base. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfonda lucernario e cade tra i clienti: grave un 19enne

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sfonda lucernario e cade tra i clienti: grave un 19enne; Cermes, il bambino cade per 4 metri dal muretto e sfonda un lucernario 30 aprile; Bimbo di 8 anni sfonda un lucernario in vetro e cade per 4 metri: ricoverato in condizioni disperate; Operaio sfonda il lucernario del capannone e precipita per quasi 6 metri: è grave. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bimbo di 8 anni sfonda un lucernario in vetro e cade per 4 metri: ricoverato in condizioni disperate - Nella caduta ha sfondato un lucernario in vetro, riportando lesioni serie. Soccorsi rapidi e indagini in corso L’intervento dei soccorritori è stato tempestivo. Dopo un primo trasporto all’ospedale di ... 🔗nordest24.it