Sfide finanziarie e tecniche per la Vuelle | il futuro tra sponsor e gestione della Vitrifrigo Arena

Un'estate cruciale si profila all'orizzonte, caratterizzata da due dimensioni fondamentali: quella tecnica, focalizzata sui contratti onerosi attualmente in essere, e quella finanziaria, che riguarda le risorse economiche disponibili. Mentre ci si augura che possano arrivare offerte per alleggerire il bilancio, si apre anche la questione delle nuove investimenti necessari per costruire una squadra competitiva, ponendo le basi per un futuro promettente.

Un'estate che avrà due piani di lettura. Uno è quello tecnico e l'altro sarà quello legato alle finanze. E cioè i soldi in cassa. Il primo – è risaputo – è quello strettamente collegato ai contratti onerosi che la società ha in piedi. Sperando che qualcuno si faccia avanti e li prenda. L'altro è quello legato ai soldi che si possono mettere sul tavolo per formare la nuova squadra. E questo è il tema più delicato. Tanto per rendere l'idea il vecchio cda dellaVuelle – Amadori, Malerba ( Top Star), Selci e Scavolini – nei momenti dei ribaltoni di metà stagione, con i cambi degli americani, hanno anche scucito 200mila euro. Ma anche questo è un capitolo che va messo in cantina come un ricordo del passato. I ben pensanti sperano che la famiglia Beretta della Carpegna Prosciutto sia ancora disponibile a tirare fuori 500mila euro come primo sponsor, anche il prossimo campionato.

