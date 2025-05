Sfida pericolosa su TikTok | studenti causano cortocircuiti ai PC scolastici

Una nuova e allarmante sfida virale su TikTok sta atrtraendo l’attenzione degli studenti, che tentano di sabotare i computer scolastici causando cortocircuiti con oggetti comuni. Questo fenomeno, iniziato negli Stati Uniti, ha già portato a incendi e evacuazioni, spingendo le autorità a intervenire. La situazione richiede un'urgente riflessione sulle conseguenze di tali comportamenti.

Una nuova e preoccupante Sfida virale su TikTok spinge gli studenti a mandare in cortocircuito i computer scolastici usando graffette, involucri di caramelle o puntine da disegno. Il fenomeno, nato negli Stati Uniti, ha già provocato incendi e evacuazioni scolastiche, spingendo le autorità a lanciare un allarme ai genitori. TikTok e la Sfida che mette . Sfidapericolosa su TikTok: studenticausanocortocircuiti ai PC scolastici Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Approfondimenti da altre fonti

FOTO/ Sfida tra ingegneri in erba: ci sono anche studenti irpini - Tempo di lettura: 2 minutiGrande partecipazione e tanto entusiasmo tra gli studenti delle scuole campane che hanno partecipato alla competizione regionale di robotica, nell’ambito della Rete Robocup Junior Academy Campania. Ad accogliere la sfida tra gli ingegneri in erba l’Aula Magna dell’IC Aurigemma di Monteforte, capofila della rete regionale Robocup.A partecipare alla competizione e a contendersi un posto per le finali nazionali l’IC di Serino, l’ITT Dorso, il Convitto di Avellino, l’IC Calvario- Covotta di Ariano, l’ISIS De Sanctis-D’Agostino-Amatucci, l’IC Galiani di Montoro. 🔗Leggi su anteprima24.it

High School Game: una sfida per sensibilizzare gli studenti sull’educazione ambientale - Oggi, alle ore 16, migliaia di studenti delle scuole superiori italiane si confronteranno nel settimo torneo settimanale di High School Game, un Talk Quiz gratuito incentrato sull’educazione ambientale, trasmesso in diretta attraverso l’applicazione Wicontest. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i giovani di approfondire un tema cruciale per il loro futuro, accrescendo la consapevolezza del […] L'articolo High School Game: una sfida per sensibilizzare gli studenti sull’educazione ambientale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Sfida tra maranza del Nord e del Sud per Napoli-Inter. Le minacce su TikTok: “Faremo un macello”. La risposta: “Ve facimme capi? comm'e? 'o sistema" - Roma, 27 febbraio 2025 - Una sfida tra 'maranza' del Nord e quelli del Sud promette scintille il primo marzo, in occasione della super sfida di campionato tra Napoli e Inter al San Paolo. I messaggi violenti apparsi su TikTok non lasciano dubbi: “Arriviamo e sarà guerra” dal Nord, e risposte del tipo: “Tutti pronti..ve scassamo..” dal Sud. "Sfide inquietanti e da monitorare per evitare scontri in piazza", ha sottolineato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha lanciato l'allarme. 🔗Leggi su quotidiano.net

Chromebook Challenge: il TikTok trend pericoloso che sta preoccupando le scuole negli Stati Uniti; Sfida pericolosa su TikTok: studenti causano cortocircuiti ai PC scolastici; «Meglio bruciare i compiti e il pc»: la folle sfida di TikTok per far evacuare gli studenti dalle aule e salta; Laptop a fuoco per la challenge su TikTok, la nuova follia tra i ragazzini. 🔗Ne parlano su altre fonti

Studenti mandano in corto circuito i computer a scuola, rischio incendio. La nuova challenge su TikTok - Una nuova challenge scorre su TikTok, utilizzare graffette, puntine, involucri di caramelle per mandare in corto circuito i pc dati in dotazione dalle scuole. Un gioco che agli occhi degli adolescenti ... 🔗orizzontescuola.it

Laptop a fuoco per la challenge su TikTok, la nuova follia tra i ragazzini - La sfida consiste nel provocare scintille e, ancora meglio, mandare a fuoco i Chromebook, inserendo oggetti al loro interno, con tutti i pericoli che ciò comporta ... 🔗msn.com

Mandare in corto i Chromebook della scuola è il nuovo, orribile, trend su TikTok - Un nuovo trend, tanto pericoloso quanto poco intelligente, sta invadendo le scuole americane, mettendo in pericolo studenti e infrastrutture scolastiche. 🔗msn.com