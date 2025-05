Sfascia le attrezzature dell' ambulanza poi aggredisce un parente e i carabinieri

Un giovane di 22 anni di Ferrara è stato arrestato dopo aver scatenato il caos in piazza Verdi, vandalizzando un'ambulanza e aggredendo sia un parente che i carabinieri intervenuti. L'episodio, avvenuto domenica pomeriggio, ha messo in evidenza un grave stato di agitazione del ragazzo, che si è presentato a torso nudo in mezzo alla strada.

