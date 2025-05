settore giovanile inter i risultati del weekend

Weekend ricco di emozioni per il settore giovanile dell'Inter, con le squadre nerazzurre che hanno affrontato importanti sfide sui campi. Di seguito, vi presentiamo tutti i risultati e i tabellini delle gare delle formazioni giovanili, a conferma del talento e del futuro luminoso del club. Scopriamo insieme come sono andate le cose!

SettoregiovanileInter, i risultati del weekend per le squadre nerazzurre. Ecco tutti i tabelliniweekend di calcio per le squadre del Settoregiovanile dell’Inter, che sono scese in campo nel fine settimana. Ecco i risultati pubblicati sul sito ufficiale del clubUNDER 19 Campionato, 37ª giornata: Inter vs. Sampdoria 1-0 Reti: 75? Lavelli (I).UNDER 18 Campionato, 33ª giornata Inter vs Bologna 3-4 Reti: 12? El Mahboubi, 63? Mancuso, 84? Zarate Hidalgo.UNDER 19 FEMMINILE Coppa Italia Primavera: Inter vs Sampdoria 4-2 Reti: 5?, 13? Corti, 52? Viviani, 86? PalmeriUNDER 16 Campionato, andata quarti di finale: Bologna vs Inter 0-2 Reti: 43? Piva, 44? Matarrese.UNDER 17 FEMMINILE Campionato, Fase Interregionale 13ª giornata: Inter vs Juventus 1-2 Reti: 3? Ciurleo.UNDER 15 FEMMINILE Campionato, Fase Interregionale 13ª giornata: Uesse Sarnico vs Inter 1-2 Reti: 32? Platto, 37? Del Rio. 🔗Leggi su Internews24.com