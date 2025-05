Settimana in Italia | rovesci grandinate e ciclone TLC minacciano il territorio

Questa settimana l'Italia dovrà fare i conti con condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da rovesci, grandinate e la minaccia del ciclone TLC. Gli esperti avvertono che le piogge abbondanti e i temporali potrebbero colpire numerose regioni, contribuendo a una situazione di allerta per i cittadini e il territorio.

L’Italia si trova a dover fronteggiare una Settimana fortemente condizionata dal maltempo, con previsioni di piogge abbondanti e temporali intensi che interesseranno la maggior parte del territorio nazionale. Le prime indicazioni per questa giornata, lunedì 12 maggio, evidenziano un rischio di precipitazioni e temporali, soprattutto durante le ore pomeridiane, interessando in particolare le pianure del . L'articolo Settimana in Italia: rovesci, grandinate e ciclone TLC minacciano il territorio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Settimana in Italia: rovesci, grandinate e ciclone TLC minacciano il territorio

Ne parlano su altre fonti

Meteo, Italia stravolta dal maltempo: prossima settimana tornano freddo, neve e pioggia (con grandinate). Ecco quali sono le regioni più colpite - Dopo un weekend soleggiato e che ha dato un assaggio delle temperature primaverili, il maltempo tornerà a prevalere su tutto lo Stivale. Sono attesi rovesci, forti temporali e venti che... 🔗Leggi su leggo.it

Italia di nuovo sotto la neve, pazza settimana sulla penisola - In Italia non è ancora tempo di Primavera: l’Inverno tornerà a fare la voce grossa! Ecco le previsioni degli esperti per i prossimi giorni Altro che Primavera anticipata, l’Inverno non è finito: dopo una fase anomala condita da temperature al di sopra della media stagionale e poca pioggia, a breve l’Italia intera tornerà a vivere ... Leggi tuttoL'articolo Italia di nuovo sotto la neve, pazza settimana sulla penisola sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su temporeale.info

Italia, previsioni meteo: nuova settimana divisa tra nubifragi e caldo - L’Italia si trova divisa tra un caldo primaverile e fenomeni intensi di maltempo, con un peggioramento generalizzato in arrivo a causa di un ciclone in formazione tra Portogallo, Spagna e Francia.Secondo gli esperti, a partire da domenica sera, una fase di forte instabilità inizierà dal Nord-Ovest, mentre nel frattempo precipitazioni intense e nubifragi continueranno a interessare le Isole Maggiori e la Calabria meridionale, con particolare attenzione alla Sicilia. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Meteo Italia - Settimana di maltempo, specie al Centro Nord. Deciso calo termico; Meteo maggio: brusco calo temperature, temporali e grandine. Ecco da quando: la data individuata dagli esperti; Maltempo, allerta gialla in Italia: temporali nel Lazio e grandinate in Abruzzo, occhi aperti sulla Toscana. L; Giganteschi chicchi di grandine in arrivo: Italia in ginocchio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Maltempo, allerta temporali e grandine al Centro-Nord: settimana di maltempo - Un’altra settimana di instabilità e maltempo in tutta Italia, in un maggio in cui il bel tempo fatica a trovare continuità. Le piogge, anche forti, iniziano nelle zone montuose al nord e su alcune are ... 🔗msn.com

Al via una settimana all'insegna del maltempo. Rovesci e temporali al Nord e Centro - Si apre una nuova settimana caratterizzata, secondo le previsioni dell'Aeronautica militare, da un’anomalia ciclonica che tenderà ad interessare il centro-sud del Paese mentre, sul settentrione, la st ... 🔗informazione.it

Meteo: Temporali e Nubifragi in arrivo, rischio Grandine; ecco i giorni peggiori della settimana - Previsioni meteo per la nuova settimana Dopo una breve tregua nel weekend, il maltempo torna a colpire l’Italia con l’ennesima sfuriata di temporali, grandinate e piogge intense su molte regioni. Le p ... 🔗informazione.it