Settimana decisiva per il futuro dell' Ancona calcio | incontri chiave in corso

Si avvicina una settimana cruciale per il futuro dell'Ancona, in cui si delineeranno le sorti del calcio dorico. Il socio di maggioranza Stefano Marconi, di ritorno da un viaggio di lavoro, si confronterà con Massimiliano Polci e Antonio Manciola. Nel recente incontro di venerdì con Antonio Recchi e Robert Egidi, saranno discussi temi chiave per il futuro della squadra, creando attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Si apre una Settimanadecisiva per il futurodell’Ancona: quella che dovrà far capire, una volta per tutte, quale sarà il destino del calcio dorico. Il socio di maggioranza Stefano Marconi, tornato ieri dal suo viaggio di lavoro, si inconterà tra oggi e domani con Massimiliano Polci e Antonio Manciola, che venerdì sera avevano già incontrato Antonio Recchi e Robert Egidi. Come scritto ieri su queste colonne, dalla riunione di pochi giorni fa è emersa la disponibilità di Marconi a fare un passo indietro e a garantire la sua presenza come sponsor nella società che potrebbe rilevare la famiglia Di Paolo, ma sarà lo stesso Marconi a dover fare chiarezza spiegando la sua posizione. Il silenzio in cui è rimasto in questi giorni l’imprenditore, concentrato esclusivamente sull’attività della sua azienda dopo il termine della stagione agonistica, non ha certamente aiutato ad interpretare quali sarebbero potuti essere gli scenare futuri, ma in base agli elementi raccolti nelle ultime ore, è facile ipotizzare che in queste giornate si conoscerà finalemente il futurodella Ssc Ancona: spettatore interessato, ma sicuramente più defilato rispetto all’anno scorso è il sindaco Daniele Silvetti, pronto a giocarsi (qualora la vicende Di Paolo dovesse concludersi con un nulla di fatto) la carta della cordata laziale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settimana decisiva per il futuro dell'Ancona calcio: incontri chiave in corso

