Settignanese brilla alla Copa Jordi | secondo posto per gli Esordienti 2013

In breve da Zazoom:

La Settignanese, regalando emozioni e successi, si è affermata in terra spagnola durante il torneo internazionale ‘Copa Jordi’ a Lloret de Mar. Sotto la guida del presidente Maurizio Romei, le squadre rossonere hanno brillato, conquistando un prestigioso secondo posto e ottenendo ottimi piazzamenti nelle categorie Giovanissimi B 2011, Esordienti B 2012 ed Esordienti A 2013. Il miglior risultato lo hanno...

Settignanese regina in terra straniera. La società del presidente Maurizio Romei ha preso parte al torneo internazionale ‘CopaJordi’ a Lloret de Mar in Spagna conquistando un prestigioso secondoposto e centrando altri piazzamenti di valore. I rossoneri erano presenti con tre squadre delle categorie Giovanissimi B anno 2011, Esordienti B 2012, Esordienti A 2013.Il miglior risultato lo hanno ottenuto gli Esordienti2013 con un meritato secondoposto e perdendo solo la finalissima contro gli inglesi del Fc Newcastle per 4-1. In precedenza ottimo il percorso dei fiorentini che avevano pareggiato nella gara d’esordio 4-4 con i francesi del Launac Larra, battendo poi gli scozzesi del Drum Sagard per 13-0. Ai quarti la Settignanese ha prevalso sui francesi del Regordan per 5-2. Bellissima la semifinale con gli irlandesi del Lisburn vinta dai fiorentini per 3-2 e poi alzando la coppa per il secondoposto. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settignanese brilla alla Copa Jordi: secondo posto per gli Esordienti 2013

Cosa riportano altre fonti

GP d'Australia. Piastri brilla a Melbourne, delusione Ferrari - AGI - A Melbourne prendono il via le qualifiche del GP d'Australia sul circuito dell'Albert Park. Nella terza e ultima sessione di prove libere, Oscar Piastri è arrivato primo. Il pilota di casa, della McLaren, è stato il più veloce registrando il suo best lap in 1:15.921. In seconda posizione il pilota della Mercedes George Russell a +0,0039 secondi, e in terza posizione Max Verstappen, della Red Bull, a +0,081. 🔗Leggi su agi.it

Roberto Turchetto brilla al Toscana Tour: secondo posto in equitazione - Ancora un azzurro sul podio in questa penultima settimana del Toscana Tour. Roberto Turchetto (nella foto) in sella a Don Blue ha conquistato la seconda posizione alle spalle del portacolori della Svezia Felicia Hultberg. In terza posizione la Turchia con Taha Yedikardes. Quarto il cavaliere azzurro Emanuele Gaudiano autore di una buona prova in sella a Chalou’s Love Ps. L’ultima importante sfida prima del Gran premio di oggi pomeriggio nel campo in erba Boccaccio dove si daranno battaglia i migliori binomi di questa settimana. 🔗Leggi su lanazione.it

Universidad de Chile-Estudiantes La Plata (Copa Libertadores, 08-05-2025 ore 02:30 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Siamo al quarto turno di copa Libertadores e nel gruppo A è in programma la sfida al vertice tra i cileni dell’Universidad de Chile e gli argentini dell’Estudiantes La Plata. Gli Azules hanno già battuto i Pincharratas nella gara d’andata e vengono da una striscia di 6 vittorie ed un pareggio nelle ultime 7. La squadra aspetta anche in campionato di recuperare le 2 […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Approfondimenti da altre fonti

Settignanese brilla alla Copa Jordi: secondo posto per gli Esordienti 2013. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Settignanese brilla alla Copa Jordi: secondo posto per gli Esordienti 2013 - La Settignanese conquista il secondo posto alla Copa Jordi in Spagna con gli Esordienti 2013, battendo squadre internazionali. 🔗lanazione.it