Settemila infermieri in prima linea | Siamo l’anima della sanità umbra Vogliamo più rispetto e sicurezza

In breve da Zazoom:

Oggi, in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, rendiamo omaggio a coloro che dedicano la propria vita al servizio dei pazienti, correndo instancabilmente tra reparti e ambulatori. In Umbria, oltre settemila infermieri si preparano a ricoprire un ruolo fondamentale nel nuovo Piano sanitario regionale, evidenziando l'importanza di questa categoria come colonna portante del sistema sanitario. La loro professionalità e dedizione sono essenziali per la salute della comunità.

Sono quelli che corrono giorno e notte in reparti e ambulatori, che ci mettono la faccia e l’impegno davanti a ogni paziente. Oggi si celebra la ’Giornata internazionale dell’infermiere’. In Umbria sono più di Settemila e la Regione annuncia un ruolo di primo piano per la categoria nel Piano sanitario che si sta scrivendo in queste settimane. "Gli infermieri rappresentano una colonna portante del nostro sistema sanitario regionale – spiega la presidente Stefania Proietti – Va sottolineato il ruolo cruciale che questi professionisti rivestono all’interno del sistema salute. Il loro impegno quotidiano, la loro dedizione e professionalità sono valori che meritano il più alto riconoscimento".Quindi l’annuncio: "La categoria sarà chiamata a dare un "contributo essenziale nella definizione e implementazione del nuovo piano sociosanitario regionale 2025-2030, attualmente in fase di costruzione – ha detto Proietti – . 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settemila infermieri in prima linea: "Siamo l’anima della sanità umbra. Vogliamo più rispetto e sicurezza"

Su questo argomento da altre fonti

L'organizzazione, da sempre in prima linea nella lotta contro la violenza di genere, ha denunciato con forza una situazione ritenuta inaccettabile che impedisce una protezione delle vittime efficace - La violenza maschile contro le donne, come è ormai evidente, è una vera e propria piaga sociale che richiede interventi tempestivi e mirati. Tuttavia, secondo ActionAid, l’Italia sembra aver perso slancio su questo fronte. L’organizzazione, da sempre in prima linea nella lotta contro la violenza di genere, ha denunciato con forza una situazione ritenuta inaccettabile: e cioè che, dal 2023, è scaduto il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne, lasciando il paese senza un nuovo strumento operativo per affrontare un fenomeno tragicamente, ormai, sistemico. 🔗Leggi su iodonna.it

Asl Caserta in prima linea per la salute mentale e l’educazione emotiva dei ragazzi - Prosegue con successo il progetto “Rifletti”, promosso dall’ASL Caserta con il coordinamento di Benedetta Costanzo e attuato nel Distretto Sanitario 15, diretto da Antonio Orsi. L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, ha coinvolto attivamente le scuole secondarie di primo grado del... 🔗Leggi su casertanews.it

Humanitas San Pio X in prima linea contro il tumore della cervice uterina - AGI - Il tumore della cervice uterina, una patologia prevenibile e curabile, continua a rappresentare una sfida significativa per la salute delle donne. In virtù dell'aumento dell'adesione agli screening, con un passaggio dal 41% nel 2022 al 47% nel 2023, i dati AIOM 2024 registrano 2382 nuove diagnosi in Italia nel 2024. Prevenzione: dalle vaccinazioni alle buone pratiche Già in età pre-adolescenziale, è bene sottoporsi alla vaccinazione contro l'HPV: strumento di prevenzione primaria e vaccino altamente sicuro. 🔗Leggi su agi.it

Approfondimenti da altre fonti

Settemila infermieri in prima linea: Siamo l’anima della sanità umbra. Vogliamo più rispetto e sicurezza; OSS. Lavoravo a Dubai per 7000 euro al mese, ma sono tornato a Verona perché mi mancava l'Italia.; Lavorare per chi è in prima linea Servizi Italia rimette a nuovo camici dei sanitari e biancheria - Riva - Arco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Settemila infermieri in prima linea: "Siamo l’anima della sanità umbra. Vogliamo più rispetto e sicurezza" - Oggi si celebra la ’Giornata internazionale dell’infermiere’. In Umbria sono più di settemila e la Regione annuncia un ruolo di primo piano per la categoria nel Piano sanitario che si sta scrivendo in ... 🔗lanazione.it

Ipasvi: “Infermieri in prima linea contro il dolore” - 26 MAG - “Prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza, qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita dell’assistito, sono precisi doveri degli infermieri ... 🔗quotidianosanita.it

Olimpiadi, servono medici e infermieri in prima linea: si candidano in mille da tutto il Veneto - Ci stiamo impegnando da mesi, per elaborare questo piano che si avvale di un migliaio di persone, fra medici e infermieri, accompagnati dal volontariato e altre forze. L'Ulss 1 Dolomiti è stata ... 🔗ilgazzettino.it