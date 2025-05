Sessualizza un bambino sospeso lo spot di Diletta Leotta e U-Power | nel video un minore incantato da una giovane in minigonna

«La prima volta che sei rimasto senza parole» è il titolo di una controversa pubblicità di U-Power, con Diletta Leotta come protagonista. Lanciata a marzo, la campagna è stata recentemente sospesa a causa delle critiche ricevute. Secondo il Giurì dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, i primi otto secondi hanno sollevato dubbi sulla correttezza del messaggio, rivelando la sensibilità necessaria quando si tratta di comunicazione visiva.

Sospeso lo spot di U-Power con Diletta Leotta: sessualizza lo sguardo di un bambino - Il Giurì dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha bloccato la diffusione del controverso commercial che rappresentava un minore in una situazione ambigua. Selvaggia Lucarelli: "Ne avevo scritto un mese fa e a quanto pare non avevo torto".

La ruota panoramica, il ristorante sospeso a 50 metri di altezza (in zona Rivazza) e tante attività nella Fan zone tra simulatori di guida, macchinine radiocomandate e laboratori per i bambini. In pista, decine di bolidi: le hypercar Ferrari (ieri subito veloci nelle libere) e la Bmw M4 Gt3 numero 46 di Valentino Rossi quelli più acclamati dal pubblico. Gli ingredienti per un grande fine settimana firmato Wec ci sono tutti.