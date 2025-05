Sessualizza i bambini E salta lo spot  U-Power con Diletta Leotta

Lo spot Upower con Diletta Leotta è stato censurato dallo Iap per la sua rappresentazione controversa, in cui un bambino guarda sotto la minigonna di una cantante. Questa scena ha sollevato interrogativi sulla sessualizzazione dei minori, ritenuta inaccettabile secondo il Codice di autodisciplina pubblicitaria, suscitando un acceso dibattito sulla responsabilità dei media.

Sinner, la giornata al Foro tra spot e autografi ai bambini - (Adnkronos) – Prima i cori, poi gli autografi. Ovunque vada, Jannik Sinner rimane la star degli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, martedì 6 maggio, il tennista azzurro, che sabato 10 tornerà in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, si è concesso alcuni momenti di relax, prendendosi l'abbraccio dei suoi tifosi.