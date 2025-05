Servizi online attiva da oggi la web app dell' Azienda sanitaria provinciale

Da oggi, l'Azienda Sanitaria Provinciale lancia "ASPConTe" - Servizi Territoriali, la nuova web app rivolta ai cittadini. Grazie a questa piattaforma, sarà possibile gestire online, in autonomia e senza attese, le operazioni più comuni degli sportelli dei Distretti Sanitari. Con pochi clic, l'accesso ai servizi sanitari diventa più semplice e immediato.

È attiva da oggi "ASPConTe" - Servizi Territoriali, la nuova web app dell'Aziendasanitariaprovinciale che consente ai cittadini di gestire online, in autonomia, comodamente da casa e senza attese, alcune delle operazioni più richieste presso gli sportelli dei Distretti Sanitari. Con pochi clic.

