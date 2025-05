Servizi online attiva da oggi la web app dell' Azienda sanitaria provinciale

Da oggi è disponibile "ASPConTe" - Servizi Territoriali, la nuova web app dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Questo innovativo strumento permette ai cittadini di gestire online, in autonomia e senza attese, alcune delle operazioni più richieste presso gli sportelli dei Distretti Sanitari. Con pochi clic, è possibile semplificare l'accesso ai servizi sanitari.

È attiva da oggi "ASPConTe" - Servizi Territoriali, la nuova web app dell'Aziendasanitariaprovinciale che consente ai cittadini di gestire online, in autonomia, comodamente da casa e senza attese, alcune delle operazioni più richieste presso gli sportelli dei Distretti Sanitari. Con pochi clic. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Servizi online, attiva da oggi la web app dell'Azienda sanitaria provinciale

Cosa riportano altre fonti

Servizi Online - ISEE 2025: calcolo, novità, istruzioni di compliazione DSU anche online, scadenze e documenti per il rilascio o rinnovo dell’attestato. Social card Dedicata a te: i nuovi beneficiari del 2024 ... 🔗pmi.it

Servizi online - Tutti i servizi online e via App del Fisco nella guida dell’Agenzia delle Entrate, con le novità 2025 per le comunicazioni e gli adempimenti fiscali. Servizi Agenzia delle Entrate per eliminare ... 🔗pmi.it

Ad Ancona entro giugno oltre 200 servizi online per i cittadini - Altro vantaggio è la possibilità di ricevere messaggi informativi, comunicazioni di scadenze o avvisi di pagamento tramite la piattaforma AppIO (attivati 24 servizi). I nuovi servizi online del ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

PlayStation Network non funziona oggi: giocatori impossibilitati ad accedere ai servizi online

Dalla mezzanotte dell'8 febbraio 2025, il PlayStation Network (PSN) sta affrontando un'interruzione globale, impedendo agli utenti di accedere a servizi essenziali come il gioco online, la gestione degli account e gli acquisti sul PlayStation Store.