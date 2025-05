Serve sangue | l' Aoup invita alla donazione in vista del periodo estivo

Aprile porta con sé festeggiamenti e ponti, ma questa situazione ha un rovescio della medaglia: nei reparti ospedalieri dell'Aoup si registra un allarmante calo di sangue ed emocomponenti. Il Centro trasfusionale dell'Unità richiama l'urgente necessità di nuove donazioni per garantire la disponibilità di sangue e sostenere i pazienti in difficoltà. È fondamentale rispondere a questa chiamata per salvare vite.

Serve sangue in ospedale. Con il mese di aprile caratterizzato da festività e lunghi ponti, anche in Aoup si sta registrando un preoccupante calo di sangue ed emocomponenti. Una tendenza che bisognerebbe subito contrastare con nuove donazioni - fanno sapere dal Centro trasfusionale dell'Unità.

